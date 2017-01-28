Известный британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет

В последние годы актер страдал заболеваниями системы пищеварения. Он боролся с раком поджелудочной железы, в 2015 году сообщалось о том, что болезнь удалось победить. Херт родился в 1940 году в английском городе Честерфилд. Его отец был священнослужителем, мать актрисой. Свою карьеру он начинал в театре. В 1966 году Херт снялся в фильме "Человек на все времена", который был отмечен премией "Оскар" в шести номинациях. Позже актер дважды номинировался на премию Американской киноакадемии, за "Полуночный экспресс" в 1978 году и "Человек-слон" в 1980-м. За эти фильмы он получил премию BAFTA.

В 2015 году Херт был удостоен рыцарского титула. Херт был женат четырежды. Его последняя супруга - Арвен Рис-Майерс. Третья жена актера Джоан Далтон родила ему двух сыновей, Александра и Ника, сейчас им 26 и 23 года соответственно.

Напомним, 2016-й год был наполнен трагическими новостями о смерти известных актеров и певцов.