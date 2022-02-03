Кількість українців у Польщі різко зросла

У Польщі кількість вакансій у січні 2022-го порівняно з аналогічним періодом 2021-го збільшилась уп'ятеро. При цьому попит серед українських заробітчан на роботу в сусідній країні збільшився на 37,3%.

Зазвичай у січні-лютому відбувається затишшя на ринку праці. Проте 2022-й став винятком. Тільки минулого року попит на заробітчан зріс на 90% (поляки шукають дешеву робочу силу та компенсують нестачу спеціалістів). Така ж тенденція триватиме, припускають в агентстві, і 2022-му.



"Польська економіка зростає, постійно створюються нові робочі місця. Минулого року попит на роботу трудових мігрантів зріс на 90% порівняно з 2020 роком. І ми не бачимо причин, щоб ця тенденція змінилася. Якщо раніше в січні-лютому було затишшя то зараз практично кожна галузь польської промисловості стикається з дефіцитом робочої сили: у січні 2022 року вакансій у 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року".



Скільки насправді заробляють заробітчани?

Без офіційного працевлаштування розраховувати на середню заробітну плату не доводиться. Найчастіше українці отримують значно менше. Працювати доводиться із порушенням усіх трудових норм: з одним вихідним на тиждень, по 10-12 годин на день. Селять заробітчан у кімнати по 2-5 осіб.



Наприклад, у той час як середня зарплата в Польщі становить майже 42 тис. грн, українцям на найпопулярнішій вакансії для заробітчан "пакувальник" пропонують від 25 до 35 тис. грн. У Німеччині у більшості вакансій для заробітчан вказують зарплату від 50 до 70 тис. грн., тоді як середній заробіток у цій країні перевищує 131 тис. грн.



Число заробітчан зростає, а демографічна ситуація в Україні погіршується

За різними оцінками, постійно за кордоном працюють до п'яти мільйонів українців. Міграція трудових ресурсів вже призвела до дефіциту багатьох робітничих спеціальностей. А з початком пандемії також у сусідні країни поїхала і частина медиків. Там вони можуть заробляти у десятки разів більше.



Вирішити проблему трудової міграції можна за рахунок створення конкурентних умов: розміру заробітної плати, медицини, освіти, безпеки тощо. Академік Елла Лібанова зауважила: за кордоном працюють від трьох до п'яти мільйонів людей і проблема не лише у зарплатах. Мовляв, якби було достатньо підвищити заробітні плати, проблему трудової міграції можна було б вирішити. Проте, крім зарплат, українці також обирають розвинені країни через створені в них умови.

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