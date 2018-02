Кількість загиблих унаслідок стрілянині в школі на півдні Флориди зросла до 17 осіб

Щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида).

Про це повідомляє шериф округу Броуард (штат Флорида) Скотт Ісраель.

Раніше телеканал ABC повідомляв про 15 жертв. Стрілок, згідно з даними телеканалу CBS, використовував гвинтівку.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting - Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 лютого 2018 р.

За словами шерифа, винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували - це 19-річний Ніколаус Круз. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.

"Зараз він у цій школі не навчається", - додав шериф.

Як раніше повідомлялося, число постраждалих у результаті стрілянини може становити від 20 до 50 осіб. На місці події працюють правоохоронні органи і медики.