Кількість затриманих під час протестів у Білорусі зросла

Кількість затриманих під час протестів у Білорусі продовжує зростати. Станом на 19:00 правозахисниками вдалося встановити особи 253 затриманих у Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Сьогодні затримання відбувалися у Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Жлобині, Молодечному, Вітебську та Могилеві.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову протестували проти режиму Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагали нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганялися силовиками.

У Мінську проти демонстрантів застосовували світлошумові гранати та газ. Поблизу стели "Мінськ - місто герой" сталися сутички між протестувальниками та силовиками.

Мітингувальників у Мінську розганяли за допомогою водометів. У білоруській столиці були чутні сильні вибухи та звуки пострілів.

Затримання у Мінську почалися ще до початку запланованої акції протесту.