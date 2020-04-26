Кім Чен Ин, як і раніше, не з'являється на публіці, супутники "знайшли" його поїзд на зупинці в місті Вонсан

Лідер КНДР Кім Чен Ин в неділю, як і раніше, не з'являється на публіці, а північнокорейське радіо від його імені привітало з трудовими успіхами жителів невеликого міста на півночі країни, повідомляє південнокорейське агентство "Ренхап".

При цьому по радіо не повідомили даних, які дали б змогу зрозуміти, де зараз Кім Чен Ин і як він почувається, наголошується в повідомленні.

Зі свого боку, американський сайт 38 North, що спеціалізується на пов'язаній з КНДР тематиці, передає, що супутники передали інформацію, що підкріплює теорію про те, що Кім Чен Ин перебуває на морському курорті на сході Північної Кореї.

Відповідно до фото, переданого супутником, 250-метровий спецпоїзд, що, імовірно, належить Кім Чен Ину, щонайменше з 21 квітня стоїть на зупинці в місті Вонсан.