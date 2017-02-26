К посольству РФ в Анкаре возложили черный венок в знак протеста против аннексии Крыма

Акцию протеста против аннексии Крыма Россией провела в Анкаре Ассоциация неправительственных организаций крымских татар.

Ассоциация неправительственных организаций (НПО) крымских татар провела в субботу, 25 февраля, у стен посольства России в Анкаре акцию протеста, приуроченную к третьей годовщине аннексии Крыма. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Участники мероприятия возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики РФ в отношении Украины.

В числе собравшихся были десятки этнических татар, проживающих в разных регионах Турции, передает агентство. По словам руководителя ассоциации Тунджера Калкайя, акции протеста против российской аннексии полуострова будут продолжены.