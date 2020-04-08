Кіссінджер: пандемія коронавірусу назавжди змінить світовий порядок

Коли пандемія COVID-19 закінчиться, інститути багатьох країн зазнають краху. Реальність така, що світ ніколи не буде колишнім після коронавірусу. Зараз згуртовані нації процвітають, вважаючи, що їхні інституції можуть передбачати лихо, зупинити його наслідки та відновити стабільність. Про це розповів американський дипломат, політолог і Лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджер для видання The Wall Street Journal.

У своїй статті він розповів про те, що сьогоднішня пандемія коронавірусу дуже схожа зі станом під час Другої світової війни.

"Атмосфера пандемії Covid-19 нагадує про те, що я відчував, будучи молодою людиною в 84-ї піхотної дивізії під час битви на Арденнах. Тепер, як і в кінці 1944 року, виникає почуття, що зароджується небезпеки, яка може виникнути не з-за якого-небудь конкретної людини, а в результаті випадкового і спустошливого удару. Але є важлива відмінність між тим далеким часом і нашим. Американська витривалість тоді була підкріплена національною метою. Тепер в розділеній країні необхідно ефективне і далекоглядне уряд, щоб подолати перешкоди безпрецедентного й глобального масштабу. Підтримання громадської довіри має вирішальне значення для соціальної солідарності, для відносин товариств один з одним і міжнародного миру і стабільності", - пише Він.

За його словами, коронавірус вражає безпрецедентними масштабами та лютістю. Поширення захворювання йде по експоненті, наприклад, у США кількість інфікованих подвоюється кожні п'ять днів. Адміністрація США виконала велику роботу, щоб уникнути катастрофи.

"Головна перевірка буде полягати в тому, може чи поширення вірусу бути зупинено, а потім скасоване таким чином і в такому масштабі, які підтримують впевненість громадськості в здатності американців до самоврядування. Кризові зусилля, якими б масштабними та необхідними вони не були, не повинні відвертати увагу від плану з переходу до посткоронавірусного порядку", - пише Генрі Кіссінджер.

Як зазначає політик, лідери держав борються з кризою в основному на національному рівні. У той час як посягання на здоров'я людини буде тимчасовим, політичні та економічні потрясіння, які були викликані епідемією, можуть тривати протягом декількох поколінь. Жодна країна не може в рамках суто національних зусиль перемогти вірус. За словами Кіссінджера, розв'язання проблем, викликаних пандемією, повинно супроводжуватися глобальним спільним баченням і програмою, інакше світ зіткнеться з жахливими наслідками.

На думку Генрі Кіссінджера, США можуть отримати для себе уроки з розробки Плану Маршалла і Манхеттенського проєкту і зробити наступне: зміцнити світову стійкість до інфекційних захворювань - розробити нові методи та технології для інфекційного контролю та вакцини для населення; "вилікувати" світову економіку і не допустити повторення фінансової кризи 2008 року та захищати принципи ліберального світового порядку.

"Світові демократії повинні захищати та підтримувати свої цінності просвітництва. Світовий відступ від балансу влади з легітимністю призведе до розпаду суспільного договору як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Однак це тисячолітнє питання законності та влади не може бути вирішено одночасно із зусиллями по боротьбі з коронавірусом. Самовладання необхідно всім сторонам - як у внутрішній політиці, так і в міжнародній дипломатії. Необхідно встановити пріоритети.

Ми перейшли від Битви на Арденнах до світу, де зростає рівень добробуту і людської гідності. Ми живемо в епохальний період. Історичне завдання для керівників країн - врегулювати кризу та одночасно побудувати майбутнє. Відмова може підпалити світ. Невдача може призвести до світової катастрофи", - пише Генрі Кіссінджер.

Раніше у виданні Politico розповіли про те, чому "коронавірусний" бюджет ЄС не стане новим "планом Маршала" і в чому різниця між кризою і післявоєнного післяепідемічної кризи.

Фінансову кризу в ЄС очікували ще до пандемії коронавірусу - після того як з Євросоюзу вийшла Великобританія, ЄС зіткнувся з проблемою подальшого фінансування, а саме з покриттям утвореної від Brexit дірки в 75 млрд євро. Хоча остаточного рішення по бюджету ще немає, майже напевне буде скорочуватися фінансування ряду програм.

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду раніше заявляла про те, що через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 світова економіка опинилася в глухому куті. Георгієва зазначила, що МВФ разом зі Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими інститутами працює над заходами, які дозволили б обмежити економічний збиток пандемії.

За матеріалами The Wall Street Journal