Кабул подвергся ракетному удару во время выступления президента

Несколько ракет, выпущенных из-за пределов столицы Афганистана, упали 21 августа в Кабуле, когда президент страны Ашраф Гани приветствовал соотечественников с религиозным праздником Курбан-байрам.

Часть ракет упала неподалеку от президентского дворца, посольских объектов и правительственных зданий, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя по вопросам безопасности.

Никакой информации о погибших или раненых в результате нападения пока нет.

Два дня назад президент Гани сообщил об "условном прекращении огня" с талибами, которое должно было начаться 20 августа и длиться три месяца в случае согласия "Талибана".

Но талибы пообещали продолжать нападения на правительственные силы и его иностранных союзников после того, как 20 августа захватили около 200 заложников в пассажирских автобусах.

Курбан-байрам - один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам в память жертвоприношения пророка Ибрагима.