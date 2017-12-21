Кадыров попал под санкции США по "списку Магнитского"

Власти США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, в том числе Рамзана Кадырова

В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского".Об этом говорится в сообщении ведомства США.

На этот раз в него попали пятеро граждан России, в том числе оидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Кроме главы Чечни, в списке теперь находятся Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.

В сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По мнению американских властей, будучи главой Чечни, Кадыров наблюдает за подчиненными, вовлеченными в исчезновения и внесудебные убийства.

По информации Минфина США, Катаев - сотрудник сил безопасности в Чечне. Он, "согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года". В пояснении о том, по какой причине в список добавили Кадырова, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

Трое других новых фигурантов списка - юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, а также Андрей Шешеня - такжеупоминалисьв связи с делом Магнитского.

Согласно документу, фигурантам "списка Магнитского" запрещено въезжать в США и хранить активы в американских банках. Реестр назван по имени юриста Сергея Магнитского, умершего в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году. Магнитский был арестован по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов. Сам он утверждал, что ему удалось вскрыть хищения российских властей.

Напомним, в 2012 году в США был принят "закон Магнитского" о введении антироссийских санкций против лиц, которые, как заявляют в США, якобы причастны к нарушениям прав человека. Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона - санкции по нему перестали ограничиваться только гражданами России, а применяются ко всем странам. Аналогичные этому закону актыпоявились в Канаде и Литве.

По материалам: ТАСС