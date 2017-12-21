Кадыров прокомментировал запрет на въезд в США

Министерство финансов США внесло в санкционный список пятерых российских граждан, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Отмечается, что речь идет о "списке Магнитского", в который теперь включены пять граждан России, включая Кадырова.

Рамзан Кадыров включен в санкционный список США с формулировкой "за грубые нарушения прав человека". Главу Чеченской республики заподозрили в том числе в акциях против политических оппонентов.

Между тем лидер Чечни Кадыров прокомментировал внесение своего имени в "список Магнитского".

"Итак, мне запретили въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", - написал Кадыров в своем профиле в Instagram.

Кадыров также отметил, что наложенные на него санкции США связаны с нарушением прав человека и поинтересовался, зачем американцы ищут нарушителей на другом краю света, если права человека нарушал каждый американский президент, генерал и конгрессмен.

В опубликованном там же видео Кадыров пошутил, что пока не получил приказа вступить на американскую землю, поэтому пусть США пока не беспокоятся.

Отметим, что Кадыров уже находится под санкциями Евросоюза - летом 2014 года его обвинили в "действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".