Каким должен быть союз Варшавы с Киевом? (Rzeczpospolita)

Польша нуждается в Украине. Поддержка этого государства и даже оказание ему помощи в формировании военного потенциала — это область наших жизненных интересов. Однако гипотетический двусторонний союз с Киевом или даже объединение нашей оборонной промышленности станет слишком далеко идущим шагом, который не отдалит от Польши риски, а, скорее, создаст новые. Более безопасной формой помощи для Украины выглядит подготовка ее вооруженных сил по стандартам НАТО, чтобы они могли стать достойным противником для России.

Политический проект союза и взаимодействия предприятий военно-промышленного комплекса представили на страницах Rzeczpospolita глава комитета Верховной рады по международным делам Ханна Хопко и депутат Виктор Романюк. Они предлагают концепцию соглашения, которое распространяется на энергетику и оборону и выступает тем самым реакцией на малую эффективность западных санкций, введенных после аннексии Крыма. В теории такой союз мог бы укрепить позицию Польши в регионе, дать Варшаве инструмент для воздействия на Киев и, наконец, расширить зону нашей безопасности на востоке. На практике, однако, это рецепт неизбежной катастрофы.

Наша страна уже однажды заключала антироссийский союз с Украиной. Это было в 1920 году, и закончилось все тем, что украинские военные, к позору для Польши, оказались в польских лагерях для военнопленных. Из того сотрудничества поляки должны извлечь один урок: украинская армия была тогда (и остается сейчас) слишком слабой, чтобы выступать настоящим союзником, и основной груз ведения войны пришлось взять на себя польской армии. Для украинцев неутешительный вывод выглядит так, что Польша может без угрызений совести отвернуться от союзников, когда перестанет в них нуждаться.

Впрочем, для заключения военного союза сейчас нет реальной основы. Россия, скорее, нанесет удар по Украине, а не по Польше, а в такой ситуации, скорее, польским вооруженным силам придется проводить операцию на украинской территории, чем наоборот. В планах НАТО по защите от возможного нападения Украина отсутствует, поскольку она не является членом Альянса. Польше таким образом придется действовать самостоятельно, без поддержки натовских сил. Такого потенциала в сфере техники, логистики, планирования и так далее у нас нет. Польша в политическом плане не готова к заключению такого союза, о котором идет речь, ведь из-за него ей придется отказаться от гарантий НАТО, а это было бы самоубийственным для страны шагом.

Украинская сторона создает тоже немало препятствий. Нам пришлось бы заключать союз с нестабильным в политическом плане государством, вооруженные силы и политический класс которого кишат российскими агентами. Война за Донбасс показала, какими «дырявыми» остаются украинские структуры. Двусторонний союз предполагает обмен секретной информацией, а передавая ее Украине, мы бы передавали ее также России.

Что касается интеграции нашей военной промышленности, Польша ставит перед собой цель заменить советскую технику западной, желательно, произведенной у нас в стране, а украинцы не располагают современными решениями и занимаются только модернизацией советского оборудования. Такое сотрудничество ничего Польше не даст.

Украина должна самостоятельно создать потенциал для противостояния России, инвестируя в регулярные вооруженные силы (чем она, впрочем, последовательно занимается) и создавая нерегулярные силы, которые в случае вторжения затянут россиян в трясину партизанской войны. И здесь свою роль должна сыграть Польша и другие страны НАТО, передавая украинцам ноу-хау в сфере ведения современной войны, подключая украинских военных к натовским учениям, делясь с ними сведениями о сильных и слабых сторонах российской армии, занимаясь совместным анализом эффективных способов борьбы с ней и, наконец, добиваясь, чтобы Альянс поставил Украине те системы вооружений, каких ей недостает. Самостоятельно Варшаве этого делать не следует, но уже в альянсе с США — вполне.

Военный союз выглядит сейчас безумной идеей, но, допустим, через 15 лет, когда обе стороны организационно, ментально и политически до него дозреют, все может измениться. Нужно только, чтобы Украина осталась до этого времени независимым государством.