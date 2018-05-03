Канада изменила правила выдачи виз украинцам

Министерство иммиграции, гражданства и беженцев Канады сообщает о введении сбора биометрических данных для граждан Украины, которые собираются подаваться на визу.

Как пишет "Слово и Дело", отпечатки пальцев и электронную фотографию необходимо будет сдавать тем, кто желает получить туристические визы, разрешения на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде, передает Укринформ.

Биометрические данные будут браться раз в 10 лет, а сам сбор начнется уже этим летом.

В связи с этим подорожает и стоимость визы. Туристическая виза, которая сейчас стоит 100 канадских долларов (порядка 2100 гривен), будет стоить 185 канадских долларов (порядка 3800 гривен).

Ранее правительство Канады сообщило, что пока не рассматривает возможности введения безвизового режима для украинцев, поскольку Украина не соответствует требованиям, которые выдвигает Канада.