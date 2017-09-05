Канада массово отказывает украинцам в визах, - посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что сейчас фиксируется катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Об этом Шевченко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", - сообщил он.

Шевченко считает, что причинной такой ситуации является устаревшая система оценки украинцев и миграционных рисков.

"Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю", - добавил он.

Шевченко отметил, что, несмотря на большой процент отказов, все-таки удалось достичь и позитивных сдвигов.

Напомним, ранее сообщалось, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении биометрики не исключает визового режима для граждан РФ.