Канада может разрешить экспорт оружия в Украину - канадский министр обороны

Внесение Украины в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом в рамках сотрудничества в оборонной сфере с Канадой, заявил министр обороны страны Харджит Саджан.

Следующим шагом сотрудничества Украины и Канады в оборонной сфере станет открытие рынка оружия. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает "Укринформ".

"Отношения между Канадой и Украиной являются уникальными. Подписание соглашения в сфере обороны позволит нам иметь намного более содержательные и предметные дискуссии по разным темам. Таким образом, внесение Украины в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом", - сказал он.

Точной даты принятия такого решения министр обороны не назвал.

"Мы всегда пытаемся двигаться вперед, как можно скорее. Мы тесно сотрудничаем, чтобы договориться об оборонном соглашении, как можно скорее и продолжим вместе работать", - добавил он.

3 апреля Украина и Канада подписали Договоренность о сотрудничестве в сфере обороны. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что такие договоренности позволят улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.

26 марта в парламент Канады была внесена петиция, которая предлагает предоставить Украине летальное оборонительное оружие, а также призывает правительство Канады подписать соглашение об оборонном сотрудничестве с Украиной и внести ее в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию.

Этот список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран среди которых Ботсвана, Россия, Саудовская Аравия и Колумбия, но нет Украины.