Канада предоставила Украине 11 тонн гуманитарной помощи, - МИД

Конгресс Украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями отправил в Украину 11 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"4 января 2017 года Конгрессом Украинцев Канады, совместно с канадской компанией "Сaravan Logіstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады было собрано и отправлено в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи, собранная этими меценатами.

В МИД проинформировали, что оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против Украины, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами.

"Украинская сторона высоко ценит усилия правительства Канады, а также украинской диаспоры в Канаде в сфере предоставления гуманитарной помощи Украине", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.