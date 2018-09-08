Канада предостерегла Асада от использования химического оружия

Канада выразила серьезную обеспокоенность возможностью очередного применения сирийским режимом химического оружия.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что режим Асада может использовать химическое оружие против собственного народа в Идлибе, что означает военное преступление. Канада и международное сообщество неоднократно осуждали вопиющее и морально недостойное применение химического оружия сирийским режимом, которое подтвердили независимые международные следователи", - сказала Фриланд. Читайте также: Берлин призывает Москву не дать Асаду довести Идлиб до гуманитарной катастрофы

Она напомнила о многочисленных преступлениях, совершенных сирийским правящим режимом и его союзниками.

"С начала войны сирийский режим и его союзники совершили серьезные нарушения международного гуманитарного права и продолжают регулярно бомбить и обстреливать гражданских", - отметила министр. Читайте также: Декларация на троих: Иран и Турция не уйдут из Сирии, а Путин готовится к "провокациям"

Фриланд добавила, что Канада "и в дальнейшем будет способствовать усилиям по привлечению режима к ответственности за его военные преступления путем помощи в сборе и сохранении доказательств в регионе".