Канада прийняла рішення відкликати другорядних співробітників посольства в Україні

Міністерство закордонних справ Канади заявило, що країна відкликає другорядних співробітників та членів сімей працівників посольства в Україні. При цьому основна дипломатична місія продовжить працювати. Про це повідомила пресслужба канадського МЗС.

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться у заяві.

Також найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, які мають досвід у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає помилкою вивезення дипломатів деяких держав із України через можливу агресію РФ.