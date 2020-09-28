Канада пропонує допомогу у зниженні напруження в Нагірному Карабасі

Канада запропонувала своє посередництво у конфлікті між Вірменією й Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поговорив із вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном про напад вздовж лінії зіткнення у зоні конфлікту Нагірного Карабаху й про поточну ситуацію. Я запропонував допомогу у застосуванні механізму зниження напруження на додачу до перемовин під егідою ОБСЄ", - сказав Шампань.

Він наголосив, що "Канада дуже занепокоєна стосовно насильства вздовж вірменсько-азербайджанського кордону".

"Ми закликаємо до негайного припинення насильства, суворого дотримання режиму припинення вогню та захисту цивільних. Ми закликаємо до швидкого відновлення перемовин під егідою ОБСЄ", - зазначив міністр.

Le est préoccupé par la violence à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au respect du cessez-le-feu & à la protection des civils.

demande un retour aux négociations sous les auspices de @OSCE.https://t.co/t6UGdGWuXF - François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) September 27, 2020

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію. Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.