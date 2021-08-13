Канада, США і Велика Британія направлять військових до Афганістану для евакуації своїх дипломатів

Канада направить в Кабул спецпідрозділи, які будуть забезпечувати безпеку співробітників посольства в процесі його евакуації і до закриття.

Про це інформує Associated Press з посиланням на інформоване джерело.

Перед цим про направлення в Кабул 3 тисячі військових для забезпечення безпечної евакуації частини свого посольства заявив Вашингтон, близько 600 військових направляє і Лондон.

Раніше в телефонній бесіді з президентом Афганістану Ашрафом Гані американські держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін запевнили, що в умовах настання руху "Талібан" США продовжують надавати допомогу афганському уряду.

При цьому Блінкен "підтвердив, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримки політичного врегулювання конфлікту".

Із закликом до політичного врегулювання конфлікту до сторін афганського конфлікту звернувся глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Але лідери афганського руху "Талібан" заявили, що не мають наміру вести переговори з владою Афганістану до тих пір, поки на посаді президента країни знаходиться Гані, повідомив раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

Cитуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні покинути країну до 11 вересня цього року.

Тисячі афганських солдатів утекли в Таджикистан, рятуючись від талібів, які захоплюють владу в Афганістані.

Раніше Росія заявила, що посилює військову базу в Таджикистані на тлі ескалації в Афганістані.

Бойовики "Талібану" вже заявили, що взяли під свій контроль 192 округ і столиці кількох провінцій і продовжують наступ.

МЗС рекомендувало громадянам України негайно залишити територію Афганістану.