Канада відкриває кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів

Канада відкриє кордони для вакцинованих від COVID-19 туристів з 5 липня. Про це повідомили в уряді країни.

На вакцинованих іноземців не поширюватиметься Федеральна вимога про карантин або ПЛР-тестування на восьмий день.

Також туристи, які прилетіли літаком, не зобов'язані зупинятися в дозволених урядом готелях.

До Канади пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту в країну.

Підтверджуючі вакцинацію документи повинні бути оформлені англійською, французькою мовами або із завіреним перекладом.

У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу. При собі необхідно мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Нагадаємо, що Канада першою у світі дозволила прищеплювати дітей вакциною Pfizer.

Перший Незалежний

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