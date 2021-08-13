Канада виділить близько 25 млн дол. на підтримку проектів в Україні

Уряд Канади протягом п'яти років збирається спрямувати на підтримку низки проектів в Україні суму, еквівалентну близько 25 мільйонам доларів США. Про це йдеться у заяві канадського уряду за підсумками віртуального візиту міністра міжнародного розвитку Канади Каріни Гулд до України, передає УНН.



"Під час зустрічі міністр оголосила про виділення 30 мільйонів доларів (близько 23,9 млн дол. США - ред.) на 5 років для підтримки інклюзивного урядування в Україні", - сказано у заяві.

Зазначається, що було розпочато пошук проектів, які "поліпшать демократичне, інклюзивне і гендерно рівне урядування в Україні".

Гулд також оголосила про виділення 1,9 мільйона доларів (близько 1,5 млн дол. США) на розширення можливостей українського уряду щодо підтримки соціально-економічного благополуччя жінок-ветеранів збройних сил.

"Ці інвестиції підтверджують непохитну прихильність Канади забезпеченню майбутнього України як демократичної, заснованого на правилах держави і підтримують її мету більшої євроатлантичної інтеграції", - йдеться у заяві.

З січня 2014 року Канада є одним з провідних двосторонніх партнерів України з надання допомоги в цілях розвитку і надала понад 250 мільйонів канадських доларів (близько 200 млн дол. США) на фінансування допомоги з метою розвитку для просування демократії, верховенства права, гендерної рівності та сталого економічного зростання.