Канада ввела новые санкции из-за российских выборов в Крыму

Канада наложила санкции на шестерых лиц за организацию российских выборов в аннексированном Крыму.

Соответствующий документ обнародовал министр иностранных дел Канады Франсуа- Филипп Шампань.

"Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и накладывается запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц, предоставлять им финансовые и связанные услуги", - говорится в документе.

В санкционный список попали: председатель российского избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации России из Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель российского парламента Севастополя Владимир Немцев и и.о. главы российского правительства города Михаил Развожаев.

Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи лиц и московской частной железнодорожной компании из-за российских выборов в Крыму и начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту.

Ранее стали известны имена семи чиновников, против которых ЕС ввел санкции за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов. Теперь в санкционный список ЕС включены 177 человек и 44 юридических лица.

Российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года.

В МИД Украины назвали "юридически ничтожными" российские выборы в аннексированных Крыму и Севастополе и призвали международное сообщество дать "принципиальную оценку" проведению этих выборов.

Европейский союз не признал выборы в Крыму и Севастополе.

11 сентября 2019 года Верховная Рада Украина признала нелегитимными российские выборы в Крыму и Севастополе.