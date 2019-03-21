Канада выделит более $105 млн на военную поддержку Украины

Средства будут использованы на обеспечение тренировок украинских военных, а также на воплощение стратегических целей реформирования.

Канада в течение следующих трех лет выделит $105,6 млн на тренировки украинских военных и другую оборонную помощь. Об этом сообщает интернет- издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что средства будут использованы не только на обеспечение тренировок украинских военных, но и на воплощение стратегических целей реформирования оборонного сектора Украины.

"В эту сумму входят 99,6 млн долл. дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продление военного вклада Канады, а также до 6 млн долл. на поддержку более широких усилий по воплощению безопасности и оборонных реформ в Украине, выделенных МИД из имеющихся ресурсов бюджета на международное развитие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военная поддержка Украины "дополняет участие Канады в мероприятиях заверения и сдерживания в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая в июле 2018 года была продолжена и в течение четырех лет обойдется в 514 млн долл".

Накануне правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

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