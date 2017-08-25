Канадская оппозиция выступает за поставку в Украину оружия

Канадская парламентская оппозиция обещает помочь Украине противостоять агрессии РФ и выступает за предоставление ей оборонного оружия. Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, передает Укринформ.

"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь и наложив широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну", - напомнил Шира, подчеркнув, что оппозиция Канады продолжает призывает к дальнейшим мерам, в том числе и предоставлению летального оружия.

Сообщалось, что Канада решила увеличить военное присутствие в Латвии.

Напомним, что США обязались и дальше помогать Украине, но ожидают имплементации стандартов НАТО.

Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможное введение миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ