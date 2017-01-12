Кандидант на пост главы Пентагона назвал Путина "врагом в ключевых сферах"

Кандидат на пост главы Пентагона в новой администрации США бывший четырехзвездный генерал Джеймс Маттис назвал президента РФ Владимира Путина стратегическим противником и даже врагом.

С таким заявлением он выступил на слушаниях в Комитете по вопросам Вооруженных сил в Сенате США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мое отношение к Путину заключается в том, что он выбрал быть как стратегическим противником, как отметил в своем заявлении глава комитета (сенатор Джон Маккейн. - Ред.), так и врагом в ключевых сферах", - подчеркнул Маттис.

Он согласился с замечаниями законодателей, что избранный президент США Дональд Трамп хочет взаимодействовать с Россией. Как напомнил Маттис, США и Советский Союз взаимодействовали даже во время "холодной войны". "Но лично я имею очень скромные ожидания относительно сотрудничества с Путиным", - отметил он.

На вопрос, что он посоветует Трампу, если тот вдруг договорится с Путиным относительно участия США в НАТО, Матис заметил: "Если бы у нас не было сегодня НАТО, мы должны были бы создать его. НАТО является жизненно необходимым для наших национальных интересов, для безопасности Соединенных Штатов, для защиты свободы и демократий в мире".

Кандидат на должность министра обороны также выразил уверенность, что Дональд Трамп несмотря на его заявления о внесении изменений в функционирование и финансирование НАТО ожидает, что Америка будет "держать свое слово, в том числе относительно статьи 5 Устава Альянса (которая указывает, что нападение на одного союзника означает нападение на весь Альянс. - Ред.) ".

При этом Маттис подчеркнул, что эта его позиция относительно Североатлантического альянса будет оставаться неизменной и в будущем.