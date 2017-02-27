Кандидат на должность министра ВМС США Филип Билден отказался занять пост

Бизнесмен и инвестор Филип Билден, отставной офицер военной разведки США, отказался от должности министра ВМС США.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу Пентагона Джеймс Маттиса.

Маттис предполагает, что отказ Билдена мог быть вызван конфликтом бизнес-интересов. Глава Пентагона отметил, что относится к его решению

с уважением и пониманием, но испытывает разочарование.

Также Джеймс Маттис сообщил, что нового кандидата на пост министра ВМС США предложат в ближайшее время.

Кандидатуру Филипа Билдена на должность министра ВМС Трамп выдвинул в конце января.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался стать советником Трампа по вопросам национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Майкла Флинна.

Филип Билден, отставной офицер военной разведки США, отказался от должности министра ВМС США.