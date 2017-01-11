Кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон может проявить большую жесткость в отношении РФ, чем Трамп

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, глава ExxonMobil, на предстоящих слушаниях в Сенате проявит большую твердость в отношении России, чем избранный президент Дональд Трамп, пишет газета "Вашингтон пост" со ссылкой на проект выступления Р.Тиллерсона, который оказался у нее в распоряжении.

"В то время как Россия стремится к уважению и значимой роли на международной арене, ее недавние действия не учитывали американские интересы", - приводит газета цитату из проекта предполагаемого выступления.

Как пишет газета, на слушаниях кандидат в госсекретари заявит, что "Россия должна понимать, что мы останемся приверженными своим обязательствам и обязательствам в отношении наших союзников, и она должна это учитывать, предпринимая свои действия".

Кроме того, по данным газеты, Р.Тиллерсон заявит, что "Россия сегодня представляет собой опасность, но в то же время она не непредсказуема в продвижении собственных интересов". "Она вторглась в Украину, включая захват Крыма, поддерживала сирийские силы, которые грубо нарушали законы ведения войны", - цитирует издание проект выступления.

"Наши союзники по НАТО имеют основания быть обеспокоенными подъемом России", - говорится в проекте выступления Р.Тиллерсона, на который ссылается издание.

В то же время, как отмечает газета, Р.Тиллерсон выскажется за то, чтобы "изучить вопрос о сотрудничестве с Россией, например, в сфере борьбы с терроризмом", но только в том случае, если ее действия не угрожают США.

"Словами нельзя устранить трении и споры в истории наших стран. Нам нужен откровенный и открытый диалог с Россией, касающийся ее амбиций, чтобы знать, как выстраивать собственный курс", - говорится в проекте выступления Р.Тиллерсона.

Как ожидается, в среду состоятся слушания в Сенате по кандидатуре Р.Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Р.Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

После введения санкций в 2014 году корпорация Р.Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть" (MOEX: ROSN).

В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете Д.Трампа.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Р.Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.