Кандидат в президенты Франции Ле Пен рассказала, зачем ездила встречаться с Путиным

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что ездила в Россия обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным ситуации с терроризмом в мире, а также сотрудничество Москвы и Парижа.

Так, Ле Пен отметила: "Я не ездила за советами, как Макрон и Фийон к Меркель. Я ездила, чтобы обсудить ситуацию с терроризмом и необходимость сотрудничества великих наций для борьбы с экономическим фундаментализмом".

Кроме того, она пояснила, почему поддерживает агрессивную политику Путина: "Когда я еду в разные страны, я не принимаю всю их внутреннюю политику, я нахожусь в процессе дипломатии, я там не для того, чтобы указывать на хорошие и плохие моменты, даже если Франция должна всегда убеждать в необходимости соблюдения прав человека".

При этом она заявила, что российские власти не финансируют ее кампанию: "Меня обвиняют в том, что я ищу кредиты у иностранных банков. Финансирование не закрыто, французские банки отказались предоставлять мне кредиты, хотя дали их всем кандидатам, кроме меня".

ДонПресс

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