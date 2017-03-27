Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила о скорой гибели Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о скорой гибели Евросоюза. Об этом она заявила заявила на митинге в городе Лилль, сообщает Reuters.

"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", - заявила она, пообещав защитить Францию от глобализации.

Опираясь на неожиданную победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки и результаты голосования Великобританиио выходе из ЕС, Ле Пен заявила, что французские выборы будут следующим шагом в том, что она называется "глобальным восстанием народа".

"Пришло время, чтобы побеждать глобалистов", - сказала она, обвинив ее главных соперников центриста Эммануэля Макрона и консерватора Франсуа Фийона, в "измене" за их, прорыночную политику в интересах ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Ле Пен пообещала добиваться отмены санкций в отношении России.