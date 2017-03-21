Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против сближения с Путиным

Франции не следует сближаться с Российской Федерацией. Об этом во время дебатов заявил кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

При этом Макрон убежден, что Франция нуждается в независимости и сотрудничестве с США и европейскими государствами.

"У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете. Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что кроме Макрона, в дебатах участвовали лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший глава Министерства образования Франции, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за должность президента Франции в первом туре президентских выборов, который пройдет 23 апреля 2017 года, будут бороться одиннадцать кандидатов. Три кандидата, а именно Филипп Путо, Жан Лассаль и Жак Шеминад, набрали необходимые для участия в выборах 500 голосов.

На пост президента также претендуют Франсуа Фийон, Бенуа Амон, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Жан-Люк Меланшон, Натали Арто, Марин Ле Пен и Франсуа Асселино.