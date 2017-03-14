Кандидату в президенти Франции Фийону предъявлены официальные обвинения в присвоении государственных средств

Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы. Об этом сообщил адвокат Фийона Антонен Леви, передает агентство AFP.

"Предъявление обвинений состоялось сегодня утром, слушание было отложено, чтобы оно прошло в спокойных условиях", - заявил адвокат Фийона.

Франсуа Фийон во время работы во французском парламенте устроил на должность своей помощницы супругу. Этот пост Пенелопа Фийон занимала в общей сложности восемь лет, но все это время она почти не появлялась на рабочем месте.

И Фийон, и его жена эти обвинения отрицают. 1 марта он заявил, что не собирается отказываться от борьбы за президентское кресло.

Тем не менее, рейтинги Фийона стремительно снижаются на фоне этого уголовного расследования.