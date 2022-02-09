Канцлер Німеччини готовий заморозити "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" у рамках санкцій проти Росії в разі нападу на Україну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву лідера республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла.

"Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення, то "Північний потік-2" не просуватиметься далі", - заявив сенатор.

Макконнелл зауважив, що у Адміністрації Байдена є всі повноваження запровадити санкції проти Москви вже зараз, а не чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Республіканець задоволений розробкою в Сенаті нового законопроекту про обов'язкові санкції проти російського газопроводу.

Наразі, сертифікація газопроводу призупинена через виявлені порушення німецького і європейського законодавства. Через спровоковану Кремлем кризу на російсько-українському кордоні його доля невідома.