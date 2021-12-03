Канцлером Австрії став міністр внутрішніх справ

Австрійська народна партія (oeVP) обрала міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера новим лідером партії та, відповідно, федеральним канцлером. Він обійме посаду після відставки Александера Шалленберга, повідомляє ORF.

Повідомляється, що обрання Нехаммера підтвердив губернатор Штирії Герман Шютценхефер. Сам наступний канцлер Австрії представить деталі про нову урядову команду на пресконференції.

Нехаммер займає пост міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.

Нагадаємо, напередодні австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. Він пробув на своєму посту всього 52 дні.

Також колишній канцлер і лідер oeVP Себастьян Курц раніше оголосив про те, що на тлі корупційного скандалу йде з політики та залишає посаду голови Австрійської народної партії.

Курц 2 грудня пояснив, що у нього відкривається "новий розділ у житті" у зв'язку з недавнім народженням дитини. Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.