Канцлером Австрии назначили судью Конституционного суда

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн временным канцлером. Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии и будет руководить правительством Австрии до досрочных выборов в парламент страны, которые состояться в сентябре.

Нового федерального канцлера назначили после скандала с видео, приведшего к краху предыдущей правящей коалиции.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespr"asident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #"Osterreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh- A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 30, 2019

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверияправительству Себастиана Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александр ван дер Беллен освободил Курца от должности канцлера.