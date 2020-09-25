Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за пандемии

Пленарное заседание "независимой лиги школ самбы" в Рио-де-Жанейро (Liesa), ответственной за организацию парадов специальной группы карнавала в Рио, решило, что в феврале 2021 года парадов не будет из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Extra.

"После встречи в четверг вечером президент Liesa Хорхе Кастанейра выступил с речью и заявил, что нет возможности проведения карнавала в ранее запланированную дату", - пишет издание.

По его словам, это не отмена, а перенос сроков и поиск решения.

"В феврале парад провести нельзя. Февралю мы ищем альтернативу, которая позволяет школам иметь проект, чтобы не навредить карнавалу. Это будет зависеть от крайнего срока проведения нынешнего карнавала в 2021 году. Мы ожидаем, чтобы узнать, будет ли на тот момент уже вакцина и когда мы будем проводить иммунизацию", - отметил Кастанейра.

Он добавил, что не хочет оставлять без ответа людей, которые зависят от карнавала, но пока ничего нельзя знать наверняка.

"Традиционный вариант (карнавала - ред.) требует более длительного времени производства, поэтому мы ищем альтернативы. Мы ожидаем, что мы сможем убедиться, что люди, которые зависят от шоу, не останутся без ответа. Ничто не мешает найти решение позже. Есть прогнозы, что только с апреля у нас будет безопасно. Посмотрим, в какие месяцы с властью у нас может быть альтернативный вариант", - заключил он.

Напомним, церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря, из-за пандемии коронавируса перенесли с ратуши Осло в университет.