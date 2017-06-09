Каталония 1 октября проведет референдум о независимости

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября. Он призвал жителей региона принять участие в голосовании, если они хотят видеть Каталонию независимой.

Об этом сообщает El Mundo.

Пучдемон объявил о проведении голосования, несмотря на то что испанские власти отказались его согласовывать. Это означает, что референдум может быть отменен, например, Конституционным судом.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Такое заявление Пучдемон сделал в администрации каталонского правительства, где до него выступал вице-президент женералитета Уриол Жункерас, который раскритиковал в своей речи испанское правительство за "отрицание фундаментального права каталонцев на голосование".

Пучдемон отметил, что будет "до последней минуты держать дверь открытой" для переговоров с испанским правительством, но не будет вести переговоры в одностороннем порядке.

Похожая ситуация происходила в Каталонии осенью 2015 года. 9 ноября парламент Каталонии принял резолюцию, провозглашающую начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления. Два дня спустя, 11 ноября, правительство Испании подало в Конституционный суд жалобу на эту резолюцию, а в начале декабря КС признал резолюцию незаконной и аннулировал ее.