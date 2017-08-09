Катар объявил о безвизе с Украиной и еще 79 государствами - СМИ

Катар объявил в среду об отмене визового режима с 80 странами, в том числе с Украиной, с целью стимулирования туризма. Такое объявление сделали на пресс-конференции председатель Qatar Airways, Акбар аль-Бейкер, и официальными представители Министерства туризма и Министерства внутренних дел Катара, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.

"Освобождение от виз (для 80 наций) сделает Катар самой открытой страной в регионе", - сказал представитель туристического агентства Хасан аль-Ибрагим.

Для граждан 80 стран достаточно будет представить действительный паспорт, чтобы получить право въехать в Катар, сообщил представитель Министерства внутренних дел.

Граждане из 33 стран имеют право находиться на территории Катара без визы в течение 180 дней, граждане остальных 47 смогут остаться на 30 дней с правом продления срока. К последним относятся, в частности, граждане Украины, России, Молдовы, Австралии, Японии и других стран.

Большинство стран которые получают безвиз с Катаром - европейские государства, которые являются членами Шенгенской зоны, а также западные, латиноамериканские и азиатские страны.

Два критерия были приведены представителем МВД Катара для выбора стран: критерий безопасности и экономический характер, а именно - покупательная способность посетителей.

Список стран с безвизовым режимом приводит официальный туристический сайт Катара Visit Qatar.

Напомним, Катар не согласился с условиями для диалога по выходу из кризиса, изложенные в заявлении глав МИД четырех арабских стран, по итогам встречи в Манаме.