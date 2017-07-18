Катар подаст в международный суд на четыре страны

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет так и не сняли санкции с Катара.

Министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммед Аль Тани заявил о планах правительства обратиться в международный суд с иском к Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну и Египту. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей во вторник, 18 июля.

"Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи", – приводит агентство слова министра.

Напомним, дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отвергают все обвинения, а также заявили о невозможности исполнить ультиматум, состоящий из 13 требований.