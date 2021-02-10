Катастрофа літака МАУ: Канада вивчає "секретний аудіозапис", де говорять про версію навмисного збиття літака

Канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якій особа, упізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює можливість того, що знищення рейсу українського Boeing рейсу PS752 було навмисним. Про це повідомляє канадський телеканал CBC з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За даними телеканалу, на записі чутно, як, імовірно, міністр каже, що існує "тисяча можливостей" пояснення збиття літака, включаючи навмисну атаку за участю двох або трьох "диверсантів" - сценарій, за його словами, був "зовсім не малоймовірним".

Він також нібито сказав, що на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану ніколи не розкриють правду про катастрофу.

"Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері в системи оборони країни, про які заявити публічно - не в інтересах нації", - говорить людина на фарсі.

Канада частково підтвердила інформацію

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про катастрофу PS752 Ральф Гудейл повідомив телеканалу, що уряду відомо про записи. За його словами, канадські представники отримали копію в листопаді.

Він сказав, що федеральна поліція Канади, Канадська служба безпеки і розвідки, служба безпеки зв'язку оцінюють достовірність запису.

Що відомо Україні

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив CBC, що Україна вперше чує про цей запис, хоча канадські правоохоронці допомагають Україні в проведенні власного карного розслідування. Він сказав, що хоче, щоб Україна уважно вивчила цю інформацію.

"Я думаю, це ще одна причина для нас не приймати нічого меншого, ніж правда. Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити правду, приховану за державною таємницею. Ми хочемо розібратися в цьому ", - сказав Шевченко.

На запитання, чи вважає він, що збиття літака було умисним, Шевченко не виключив цього. "На даному етапі ми не можемо виключати ніяких можливостей", - сказав він.

Посол повідомив також, що Україна запропонувала Канаді кілька способів юридичного обміну інформацією та доказами про катастрофу рейсу PS752, але сторони ще не визначилися з механізмом. За його словами, цей запис показує, що двом країнам необхідно встановити "юридично бездоганний канал" спілкування.

Україна отримала фінальний звіт Ірану про розслідування, проведене щодо безпеки польотів, і повинна до кінця місяця представити свої коментарі.

"Я думаю, ми всі повинні розуміти, що цей звіт може підтвердити, що літак був уражений ракетою, але він не скаже нам, хто натиснув кнопку", - сказав Шевченко.

Вранці 8 січня 2020 року під Тегераном був збитий Boeing 737 рейсу PS-752 компанії "Міжнародні авіалінії України". У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня того ж року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.