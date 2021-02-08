Катастрофа лайнера рейсу MH-17: Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи не раніше 2023 року

Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи про катастрофу лайнера рейсу MH-17 "Малазійських авіаліній" не раніше 2023 року, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Щодо слухань у Міжнародному суді ООН, ми спостерігаємо спроби РФ затягнути перехід Міжнародного суду ООН до розгляду питання по суті, посилаючись на обмеження Covid, складність формування своєї юридичної позиції. Водночас, станом на сьогодні, ми маємо попередній календар усіх процедур у Міжнародному суді ООН, які повинні завершитися фінальним рішенням, щонайменше, до кінця 2023 року", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок.

Він зазначив, що треба чітко розрізняти три окремих треки, в рамках яких відбувається розслідування цієї трагедії.

"Перший - це кримінально-правовий блок, це саме той суд Гааги, який зараз проводить слухання стосовно прогресу додаткового розслідування і продовження яких відклали до квітня цього року. Другим напрямом, у рамках якого переслідується РФ, як держава, зокрема в рамках конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, є український позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. І третій напрям - колективна скарга Королівства Нідерланди і держави Україна проти Росії в ЄСПЛ", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, всі вони спрямовані на притягнення до відповідальності Росії, її військово-політичного керівництва і конкретних виконавців цього злочину.