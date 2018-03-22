Катастрофа MH17: в Нидерландах готовят законодательную базу для суда

В Нидерландах в парламент внесли законопроект, который позволяет начать судебное преследование всех подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского авиалайнера рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщил министр юстиции Иво Опстелен, этот законопроект позволит допросить в суде подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если не будет возможности их экстрадировать.

Отмечается, что судебный процесс будет проходить в Гааге.

Напомним, катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.