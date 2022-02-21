Католики Португалії моляться за мир в Україні



У неділю, 20 лютого 2022 року, у Фатімі кардинал Антоніо Марто закликав португальських католиків молитися за мир в Україні, підкресливши, що перед загрозою війни «необхідно пробудитися від байдужості».

У неділю, 20 лютого 2022 року, у Фатімі кардинал Антоніо Марто закликав португальських католиків молитися за мир в Україні, підкресливши, що перед загрозою війни «необхідно пробудитися від байдужості», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час Меси, яку апостольський адміністратор дієцезії Лейрія-Фатіма звершив у богородичному санктуарії в Фатімі, кардинал Антоніо Марто зазначив, що в сучасному світі, позначеному загрозою війни, треба прокинутися від байдужості, апатії, душевної втоми та знеохочення, яке може привести до фаталізму.

«Іноді думаємо, що лише люди, які мають економічно-фінансову чи політичну потугу, можуть змінити світ. Але Бог розраховує на малих і смиренних, на силу віри в Його милосердя, на свідчення навернення і співчуття, на силу молитви за оновлення світу. Ми покликані дивитися в майбутнє з впевненістю, відновлюючи стосунки між людьми та народами, як добрі самаряни, які піклуються про поранених і допомагають зцілювати рани нашого часу», – сказав кардинал у проповіді.

«З цього санктуарію миру я закликаю вас, присутніх тут, і всіх католиків країни розпочати цього тижня ланцюг молитви на вервиці, особисто, сімейно чи спільнотно, за мир в Україні», – закликав кардинал Антоніо Марто католиків Португалії.

Додамо, що цієї неділі у Фатімі відбулися святкування з нагоди літургійних урочистостей святих Франциско і Хасінти Марто, візіонерів з Фатіми.

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