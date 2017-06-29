Казначея Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах

Полиция Австралии расследовала несколько эпизодов, которые произошли, когда кардинал и глава cекретариата по экономике Ватикана Джордж Пелл служил архиепископом Мельбурна и Сиднея.

Австралийский кардинал и глава cекретариата по экономике Ватикана Джордж Пелл обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом заявил комиссар полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон, сообщает ABC News.Правоохранители расследовали несколько эпизодов, которые произошли, когда Пелл служил архиепископом Мельбурна и Сиднея. Других подробностей в полиции не раскрыли.

В заявлении архиепископства Сиднея говорится, что кардинал Пелл вернется в Австралию, "как можно скорее и защитит свою репутацию после консультаций и одобрения со стороны врачей, которые примут решение о ходе его поездки".

Как казначей Ватикана, Пелл считается третьим должностным лицом в католической церкви.

"Русская служба Би-би-си" отмечает, что в Австралии специальной комиссией проводится расследование случаев сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Оно связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который с 1993 по 2013 год уже отбывал наказания за преступления против несовершеннолетних.

По версии следствия, Рисдейл причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов.

В начале 1970-х годов Пелл жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать о преступлениях последнего, а также мог быть осведомлен о схожих действиях со стороны других знакомых ему священнослужителей.

В феврале Пелл давал показания перед комиссией.

В начале этого года представители католической церкви Австралии заявили, что жертвам сексуального насилия со стороны священников будет выплачена компенсация в размере $213 млн.

Сам кардинал Пелл признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям.