Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына (фото)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом показались на публике после рождения своего третьего ребенка

Об этом пишет ТСН, передает "ДС".

Кейт Миддлтон с мужем и новорожденным сыном на руках вышли на порог крыла Lindo Wing клиники Сент-Мэри в Паддингтоне (Лондон), чтобы поприветствовать собравшихся там поклонников.

Напомним, сегодня, 23 апреля, Кейт Миддлтон в 11 часов по местному времени родила сына. Его вес при рождении - 3,83 кг.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, нет сомнений, что внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!".