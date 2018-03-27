Кемеровская трагедия: на митинге в Москве скандируют "Путина - в отставку"

В столице России Москве на Пушкинской площади люди собрались на стихийную акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Радио Свобода сообщает, что участие в акции принимает несколько тысяч человек.

Митинг не был согласован с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников. Радио Свобода ведет трансляцию с акции.

Периодически люди начинают скандировать "Путина - в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".

В то же время, как заявляют инициаторы, акция носит молчаливый характер. Участники митинга держат небольшие плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018", "Тулеева в отставку" и "Взятки убивают детей".

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передают друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.

Акцию посетил оппозиционный политик Алексей Навальный вместе со своей женой Юлией. Ранее он поддержал идею провести траурное мероприятие.

Напомним, пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действия охраны и несработки пожарной сигнализации люди оказались заблокированными в кинозалах и других помещениях. Среди менее 64 погибших много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших утверждают, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Читайте также: Кемеровская трагедия: в Москве пройдут официальная и неофициальная акции памяти

Следственный комитет России заявил о "вопиющих нарушениях" противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре в Кемерово называет "замыкание электропроводки".

27 марта в Кемерово несколько сотен человек собрались на стихийный митинг. Люди требуют обнародовать полную информацию о пожаре, заявляют, что умаляет власть ее масштабы и количество жертв, выражают недовольство работой спасателей и настаивают на проведении честного и тщательного расследования.

Президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово 27 марта, объявил 28 марта общероссийским днем траура.