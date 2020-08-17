Керівництво ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для перемовин з владою та опозицією

Голова уряду Албанії Еді Рама та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь для проведення перемовин з владою та опозицією.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві ОБСЄ.

Головуюча зараз в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента у Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, тортурами та жорстокою поведінкою силовиків.

"Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - йдеться у заяві.

Тому була надіслана офіційна пропозиція до уряду Білорусі щодо візиту діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ен Лінде - для зустрічі з представниками уряду та опозиції.

"Голова ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів та зобов'язань ОБСЄ, зокрема сприяння та захисту основних свобод та прав людини, а також поваги до суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються. Силовики застосували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Білоруські правозахисники повідомляють про щонайменше 5 загиблих та сімох учасників протестів, які перебувають у критичному стані в медичних закладах.

