Керри назвал расширение израильских поселений угрозой для мира в регионе

Госсекретарь США Джон Керри выразил резкую оценку намерениям Израиля расширять поселения на оккупированных территориях, заявив, что это угрожает мирному двустороннему урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Об этом он заявил в среду во время выступления по поводу политики США на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Некоторые, похоже, воспринимают американскую дружбу как то, что США должны принять любую политику, независимо от наших собственных интересов, наших собственных позиций, наших заявлений, наших собственных принципов - даже после неоднократних призывов изменить политику", - отметил Керри, комментируя вопрос принятия резолюции по Израилю в СБ ООН.

Он подчеркнул, что "друзья должны говорить друг другу тяжелые истины, дружеские отношения требуют взаимного уважения".

В этой связи он отметил, что президент Обама продолжает быть приверженцем безопасности и мира в Израиле и на Ближнем Востоке.

"Совместное решение двух государств является единственным способом достичь справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами. Это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, живущего в мире и безопасности со своими соседями", - подчеркнул глава Госдепа.

В то же время, Керри обратил внимание на действия премьер-министра Нетаньяху, который, хотя и "публично поддержал решение при участии двух государств", но сейчас он и его коалиция действуют в совершенно противоположном направлении.

"В результате политика этого правительства - которую сам премьер-министр недавно описал в качестве "более благосклонной к развитию сейчас, чем когда- либо в истории Израиля" - ведет в противоположном направлении, в сторону одностороннего решения", - отметил Керри.

По словам руководителя американской дипломатии, "никто, думая всерьез о мире, не может игнорировать реальность угрозы расширения поселений для этого мира".

Он также осудил подстрекательство палестинской стороны к насилию, что создает дополнительные барьеры для прямых переговоров.

