Керри: Путин - проблема в отношениях США и России

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что все проблемы в отношениях США и России возникали из-за российского руководства и, в частности, президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN.

Таким стал ответ Госсекретаря на вопрос о том, разделяет ли он оценку избранного президента США Дональда Трампа о плохих отношениях с Россией при администрации Барака Обамы.

- В них (отношениях - Ред.) были проблемы и были там, где Владимир Путин делал проблему - Украина, Крым, Сирия, - сказал Керри.

Госсекретарь подчеркнул, что США и РФ сотрудничали по иранской ядерной программе, ликвидации химического оружия в Сирии и в гуманитарной сфере.

Напомним, вице-президент США Джозеф Байден заявил, что политическая часть Минских договоренностей не может быть реализована до тех пор, пока не прекратиться насилие со стороны России.