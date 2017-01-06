Керри: США потратили более $3 млрд на защиту союзников от провокаций РФ

США потратили около 3,4 млрд долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций.

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри в четверг на пресс-конференции, подводящей итоги внешней политики администрации президента США Барака Обамы, передает Интерфакс-Украина.

"Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе", - заявил он.

По словам госсекретаря, "3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону".

Он также отметил, что Обама принял правильные ответные меры на хакерские атаки во время предвыборной кампании, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Россия.

"Это (хакерские атаки - ред.) было серьезным событием, и президент Обама отреагировал соответствующим образом", - заявил Керри.

Он подчеркнул, что не видит причин подвергать сомнению выводы американских экспертов и разведслужб о том, что за атаками стоят именно хакеры из РФ, и напомнил, что данная тема "была поднята при контактах с Россией".

"Вы не знаете обо всех мерах, которые одобрил президент (в ответ на атаки - ред.), а я не могу вам об этом рассказать", - добавил глава госдепа.

Напомним, 29 декабря Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.