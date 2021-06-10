Хакери зламали пошту глави канцелярії прем'єра Польщі

Хакери зламали приватну електронну пошту глави канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхала Дворчіка і його дружини, а також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах. Про це Дворчік написав в Twitter.

"У зв'язку з повідомленнями про проникнення до моєї електронної скриньки і дружини, а також на наші аккаунти в соцмережах, про це були поінформовані відповідні державні служби", - написав він.

За його словами, викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram. Згідно з його переконаннями, з огляду на те, що він уже 11 років має заборону на в'їзд до Росії та Білорусі і активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає злом пошти як "широко розгорнуті дезинформаційні дії, що містять фальсифіковану та маніпулятивну інформацію".

Дворчік завив, що опубліковане на сторінці його дружини повідомлення про злом пошти та викрадення секретних документів є "фальсифікованим і містить неправдиву інформацію". При цьому він уточнив, що в електронній скриньці не було ніякої секретної інформації або інформації з обмеженим доступом.

Глава канцелярії голови Ради міністрів Польщі вважає, що метою кібератаки є дезінформація, і в зв'язку з цим відповідні спецслужби РП вживають необхідны дії щодо з'ясування ситуації.

Раніше кіберполіція заявила про масову атаку державних установ і приватних компаній. Під виглядом листів від держорганів поширювалося шкідливе програмне забезпечення, яке встановлювало на комп'ютер користувача віддалений доступ і пересилало зловмисникам документи. За матерiалами Укрінформ